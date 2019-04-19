Илья Воробьев – о матче со Швейцарией: Нормально поработали ребята, хорошая победа Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги первого товарищеского матча со сборной Швейцарии (5:2).

- Нормально поработали ребята, хорошая победа. Обе стороны порадовали сочинских болельщиков. Погода здесь сегодня не очень, поэтому они не зря пришли на хоккей. Хорошо, что выиграли.

- Над чем еще нужно поработать?

- Хоккей – игра ошибок. В любой игре есть, что нужно усиливать и улучшать.

- Почему сегодня сыграли в 13 нападающих и 7 защитников?

- По защитникам мы исходим из того, как мы будем играть на чемпионате мира. Мы пока думаем над этим, смотря, кто будет в составе. Пока так.

- Как оцените дебют Александра Георгиева?

- Отличный игрок, - приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР.

Добавим, что вторая встреча между командами состоится в субботу, 29 апреля.