Илья Воробьев – о матче со Швейцарией: Нормально поработали ребята, хорошая победа

- Нормально поработали ребята, хорошая победа. Обе стороны порадовали сочинских болельщиков. Погода здесь сегодня не очень, поэтому они не зря пришли на хоккей. Хорошо, что выиграли.
- Над чем еще нужно поработать?
- Хоккей – игра ошибок. В любой игре есть, что нужно усиливать и улучшать.
- Почему сегодня сыграли в 13 нападающих и 7 защитников?
- По защитникам мы исходим из того, как мы будем играть на чемпионате мира. Мы пока думаем над этим, смотря, кто будет в составе. Пока так.
- Как оцените дебют Александра Георгиева?
- Отличный игрок, - приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР.
Добавим, что вторая встреча между командами состоится в субботу, 29 апреля.
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