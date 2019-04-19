Владислав Третьяк: Георгиев - созревший профессиональный вратарь для сборной

- Видно, что он профессионал. Ему сегодня было сложно играть, потому что не так много было бросков по его воротам. Но заметно, что он уже созревший профессиональный вратарь для сборной, - приводит слова Третьяка ТАСС.
Добавим, что накануне хоккеисты сборной России переиграли команду Швейцарии в первом из двух запланированных матчей в рамках Еврочелленджа со счетом 5:2.
Вторая встреча между командами состоится в субботу, 29 апреля.
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