Владислав Третьяк: Георгиев - созревший профессиональный вратарь для сборной - Советский спорт
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19 апреля 2019 00:44Хоккей

Владислав Третьяк: Георгиев - созревший профессиональный вратарь для сборной

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что вратарь Александр Георгиев готов к играм за сборную России.

- Видно, что он профессионал. Ему сегодня было сложно играть, потому что не так много было бросков по его воротам. Но заметно, что он уже созревший профессиональный вратарь для сборной, - приводит слова Третьяка ТАСС.

Добавим, что накануне хоккеисты сборной России переиграли команду Швейцарии в первом из двух запланированных матчей в рамках Еврочелленджа со счетом 5:2.

Вторая встреча между командами состоится в субботу, 29 апреля.

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