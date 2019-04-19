Александр Кожевников: Сложно отыграться в серии с 0-3, но «Авангард» сдаваться не будет Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (3-0).

- Во многом омичам не везет - действуют они правильно, выбрана довольно грамотная тактика, и игроки стараются выполнять задание тренеров. Но то Сорокин хорошо сыграет, то армейцы удачно бросят и попадут по воротам.

Конечно, сложно отыграться в серии с 0-3, но хоккей иногда дарит неожиданности. В любом случае «Авангард» сдаваться не будет и станет биться до конца, - приводят слова Кожевникова «Известия».

Напомним, что встреча состоится в субботу, 20 апреля, в Краснодаре и начнется в 21:00 по московскому времени.