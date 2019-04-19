Владимир Филатов: Сборная России не имеет права столько пропускать Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов подвел итоги победы команды в стартовом матче на ЮЧМ-2019 над Словакией (6:3).

- Пропустили три шайбы в меньшинстве, хотя уделяем этому компоненту большое внимание. Будем продолжать работать над этим.



Наша задача - не только продолжать забивать, но и наладить игру в обороне. Три шайбы для нас - это очень много, не имеем права столько пропускать. Игровая дисциплина хромала. На игроков меньшинства выпала львиная доля игрового времени - на Шешина, Хуснутдинова, Амирова, им было тяжело.



Подколзин и Николаев столкнулись в ходе игры - у обоих было много игрового времени, они подустали. Техническая ошибка в катании на фоне усталости - оба хотели отработать назад, вернуться в оборону, но столкнулись. Бывает. Чувствуют себя нормально.



У Латвии хорошая команда - они играют в чемпионате Латвии, побеждали в этом сезоне профессиональные команды. Могу сказать, что нам не будет легко. Игроки физически сильные, крупные, умеют играть в хоккей. Здесь каждая команда настраивается на любой матч на сто процентов, случайных соперников тут нет.



Игровое время вратарей? Планируем, что в следующем матче сыграет Аскаров. Дальше посмотрим, - приводит слова Филатова пресс-служба ФХР.

Добавим, что во втором матче на турнире российская команда 20 апреля сыграет против сборной Латвии.