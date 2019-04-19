«Каролина» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии

Хоккеисты «Каролины» нанесли поражение «Вашингтону» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 2:1.
В составе победителей точными бросками отличились Уоррен Фегеле и Теуво Терявяйнен. У гостей этой сделал российский форвард Александр Овечкин, для которого эта шайба стала второй в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и 63-й в истории плей-офф НХЛ.
Таким образом, капитан «столичных» догнал по количеству заброшенных шайб нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.
Добавим, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал голевой пас, а его партнер по команде – нападающий Евгений Кузнецов очков в матче не набрал.
После этой игры счет в серии стал 2-2.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала
«Каролина» – «Вашингтон» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Фегеле (Славин, Уильямс), 00:17 – 1:0; Овечкин (Орлов, Эллер), 30:35 – 1:1; Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо), 39:32 – 2:1.
Счет в серии: 2-2.
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