«Сент-Луис» добыл победу в матче с «Виннипег Джетс» и вышел вперед в серии - Советский спорт
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19 апреля 2019 06:28Хоккей

«Сент-Луис» добыл победу в матче с «Виннипег Джетс» и вышел вперед в серии

Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс».

Хоккеисты «Виннипег Джетс» потерпели домашнее поражение от «Сент-Луиса» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 2:3.

В составе победителей отличились Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц. У хозяев площадки две шайбы забросили Адам Лаури и Кевин Хейз.

Отметим, что российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут и 36 секунд. За это время он нанес 2 броска, провел 1 силовой прием и закончил матч с показателем полезности «-1». Его партнер по команде – Иван Барбашев провел на льду 9 минут и 26 секунд. Он провел бросок по воротам, выполнил 1 силовой прием и также заработал показатель полезности «-1».

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестой матч пройдет 21 апреля и стартует в 2:00 мск.

НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/4 финала

«Виннипег» – «Сент-Луис» – 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

Голы: Лаури (Танев, Копп), 00:12 – 1:0; Хейз (Бафлин), 13:35 – 2:0; О’Райлли (Перрон, Шенн), 41:29 – 2:1; Шенн (Сундквист, Боумистер), 53:52 – 2:2; Шварц (Бозак), 59:45 – 2:3.

Счет в серии: 2-3.

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