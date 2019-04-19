«Сент-Луис» добыл победу в матче с «Виннипег Джетс» и вышел вперед в серии

Хоккеисты «Виннипег Джетс» потерпели домашнее поражение от «Сент-Луиса» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 2:3.
В составе победителей отличились Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц. У хозяев площадки две шайбы забросили Адам Лаури и Кевин Хейз.
Отметим, что российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут и 36 секунд. За это время он нанес 2 броска, провел 1 силовой прием и закончил матч с показателем полезности «-1». Его партнер по команде – Иван Барбашев провел на льду 9 минут и 26 секунд. Он провел бросок по воротам, выполнил 1 силовой прием и также заработал показатель полезности «-1».
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестой матч пройдет 21 апреля и стартует в 2:00 мск.
НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/4 финала
«Виннипег» – «Сент-Луис» – 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)
Голы: Лаури (Танев, Копп), 00:12 – 1:0; Хейз (Бафлин), 13:35 – 2:0; О’Райлли (Перрон, Шенн), 41:29 – 2:1; Шенн (Сундквист, Боумистер), 53:52 – 2:2; Шварц (Бозак), 59:45 – 2:3.
Счет в серии: 2-3.
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