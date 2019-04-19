Андрей Василевский: В следующем сезоне «Тампа» вернется еще сильнее

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский обратился к фанатам после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ.
«Спасибо болельщикам за хороший сезон. Ваша поддержка – что-то невероятное.
Мы хотели завершить этот год иначе, но я уверен, что в следующем сезоне «Тампа» вернется еще сильнее. Спасибо за все», – написал Василевский в своем Instagram.
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