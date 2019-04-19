Андрей Василевский: В следующем сезоне «Тампа» вернется еще сильнее - Советский спорт
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19 апреля 2019 07:12ХоккейГичунцев Артур

Андрей Василевский: В следующем сезоне «Тампа» вернется еще сильнее

Напомним, «Лайтнинг» уступили в серии «Коламбусу» со счетом 0-4.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский обратился к фанатам после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Спасибо болельщикам за хороший сезон. Ваша поддержка – что-то невероятное.

Мы хотели завершить этот год иначе, но я уверен, что в следующем сезоне «Тампа» вернется еще сильнее. Спасибо за все», – написал Василевский в своем Instagram.

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