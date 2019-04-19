«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии

Хоккеисты «Сан-Хосе» нанесли поражение «Вегасу» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ – 5:2.
В составе победителей дубль оформил Томаш Гертл. Еще по шайбе забросили Логан Кутюр, Баркли Гудроу и Джо Павелски. У гостей отличились Райлли Смит и Джонатан Маршессо.
Таким образом, «Сан-Хосе» сократил отставание в серии – 2-3. Шестой матч команд состоится на домашней арене «Вегаса» 22 апреля.
НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/4 финала
«Сан-Хосе» – «Вегас» – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Гертл (Карлссон, Нюквист), 01:16 – 1:0; Кутюр (Майер, Карлссон), 11:00 – 2:0; Смит (Миллер, Карлссон), 19:30 – 2:1; Гудроу (Браун, Райан), 32:22 – 3:1; Маршессо (Миллер, Карлссон), 51:36 – 3:2; Гертл (Павелски, Торнтон), 54:45 – 4:2; Павелски (Кейн), 58:14 –5:2.
Счет в серии: 2-3.
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