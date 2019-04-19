Род Бриндамор: Наши защитники по-настоящему держали оборону

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу над «Вашингтоном» (2:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Мне не хватит слов, чтобы рассказывать о нашей команде, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Мы просто бились. Мы отдаем все, что у нас есть.
Наши защитники сыграли очень уверенно в этом матче. Они по-настоящему держали оборону, и наш голкипер проявил себя с наилучшей стороны».
Напомним, голы у «Каролины» забили Уоррен Фогеле и Теуво Терявяйнен. «Ураганы» сравняли счет в серии (2-2), пятый матч в которой пройдет в субботу в Вашингтоне.
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