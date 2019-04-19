Род Бриндамор: Наши защитники по-настоящему держали оборону - Советский спорт
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19 апреля 2019 09:22ХоккейЛипкин Антон

Род Бриндамор: Наши защитники по-настоящему держали оборону

«Каролина» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу над «Вашингтоном» (2:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мне не хватит слов, чтобы рассказывать о нашей команде, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Мы просто бились. Мы отдаем все, что у нас есть.

Наши защитники сыграли очень уверенно в этом матче. Они по-настоящему держали оборону, и наш голкипер проявил себя с наилучшей стороны».

Напомним, голы у «Каролины» забили Уоррен Фогеле и Теуво Терявяйнен. «Ураганы» сравняли счет в серии (2-2), пятый матч в которой пройдет в субботу в Вашингтоне.

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