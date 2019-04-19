Том Уилсон: «Вашингтон» сделал шаг в правильном направлении - Советский спорт
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19 апреля 2019 09:31ХоккейЛипкин Антон

Том Уилсон: «Вашингтон» сделал шаг в правильном направлении

«Столичные» проиграли «Каролине» второй матч в гостях.

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (1:2).

«Вероятно, это был шаг в правильном направлении (после поражения 0:5 в третьем матче), – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – Нам нужно, чтобы каждый игрок во всех четырех звеньях и все защитники двигались в одном направлении.

Соперник полностью выкладывается и, конечно, создает нам сложности. Но если мы будем играть как команда, я уверен, мы выполним свою работу».

Напомним, «Вашингтон» проиграл оба матча в гостях, после чего счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «столичных».

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