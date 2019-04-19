Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время - Советский спорт
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19 апреля 2019 10:19ХоккейЛипкин Антон

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время

Игроки «Тампы-Бэй» должны вскоре получить разрешение от клуба на участие в чемпионате мира.

Игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.

«Сейчас они проходят медицинское обследование в команде, где они играли, – заявил агент игроков Александр Тыжных. – После этого «Тампа» должна дать добро, или нет, в зависимости от их здоровья. Надеюсь, что они приедут.

Агент добавил, что приезд Кучерова ожидается в ближайшие дни, а Василевского – до конца следующей недели.

Напомним, «Тампа-Бэй», ставшая победителем регулярного чемпионата НХЛ, завершила выступление в плей-офф, проиграв серию первого раунда с «Коламбусом» (0-4).

В регулярном чемпионате 24-летний Василевский стал лучшим голкипером по победам (39), а 25-летний Кучеров обновил российский рекорд результативности, набрав 128 (41+87) очков.

Добавим, что из «Тампы-Бэй» в сборную вызван также защитник Михаил Сергачев.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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