НХЛ назвала трех звезд дня - Советский спорт
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19 апреля 2019 10:21ХоккейГичунцев Артур

НХЛ назвала трех звезд дня

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц признан первой звездой дня по итогам очередных матчей в плей-офф НХЛ.

Напомним, он забросил победную шайбу в поединке с «Виннипег Джетс» (3:2) за 15 секунд до окончания встречи.

На второй позиции расположился голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший 30 бросков в матче с «Вашингтоном» (2:1).

Замкнул тройку лучших форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл. Он оформил в матче с «Вегасом» (5:2).

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