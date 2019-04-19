НХЛ назвала трех звезд дня

Форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц признан первой звездой дня по итогам очередных матчей в плей-офф НХЛ.
Напомним, он забросил победную шайбу в поединке с «Виннипег Джетс» (3:2) за 15 секунд до окончания встречи.
На второй позиции расположился голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший 30 бросков в матче с «Вашингтоном» (2:1).
Замкнул тройку лучших форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл. Он оформил в матче с «Вегасом» (5:2).
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