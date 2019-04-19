Брэйден Холтби: Вернемся домой и покажем там лучшую игру - Советский спорт
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19 апреля 2019 10:31ХоккейЛипкин Антон

Брэйден Холтби: Вернемся домой и покажем там лучшую игру

«Вашингтон» проиграл «Каролине» второй матч в гостях.

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (1:2).

«В этот раз борьба было более упорной, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Мы на правильном пути. В плей-офф необходимо, чтобы все выкладывались, а сейчас с нашей стороны этого не хватает.

Мы все это знаем и понимаем, что способны отрабатывать лучше. Мы уверены в своих силах и намерены вернуться домой, чтобы показать там лучшую игру».

Напомним, после двух домашних побед «Вашингтон» проиграл два матча в гостях (0:5, 1:2). Теперь счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «столичных».

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