Брэйден Холтби: Вернемся домой и покажем там лучшую игру

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (1:2).
«В этот раз борьба было более упорной, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Мы на правильном пути. В плей-офф необходимо, чтобы все выкладывались, а сейчас с нашей стороны этого не хватает.
Мы все это знаем и понимаем, что способны отрабатывать лучше. Мы уверены в своих силах и намерены вернуться домой, чтобы показать там лучшую игру».
Напомним, после двух домашних побед «Вашингтон» проиграл два матча в гостях (0:5, 1:2). Теперь счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «столичных».
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