Джастин Уильямс: Фогеле просто создан для плей-офф, он пашет, как проклятый - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 10:51ХоккейЛипкин Антон

Джастин Уильямс: Фогеле просто создан для плей-офф, он пашет, как проклятый

«Каролина» одержала вторую победу в серии с «Вашингтоном».

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс прокомментировал победу над «Вашингтоном» (2:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, отметив игру форварда Уоррена Фогеле, который забил первый гол «ураганов».

«Фогеле – это же прототип кубкового игрока, – приводит слова 37-летнего канадца официальный сайт лиги. – Он большой, пашет, как проклятый и, считаю, просто создан для плей-офф.

Нам должно быть комфортно с мыслью, что иногда придется целую смену провести в обороне. И что у тебя может целую смену не возникнуть возможности забить самому. А иногда и две или даже три смены подряд. Но если ты будешь играть правильно и снова играть правильно, а потом еще раз играть правильно, то в конце концов свой шанс обязательно получишь.

Все что мы сделали – это взяли свою подачу. Но помимо того, что мы обязаны побеждать дома, нам придется зацепить игру в Вашингтоне. Мы это знаем. Надеюсь, этим матчем будет следующий».

Напомним, после двух поражений в гостях «ураганы» одержали две победы дома (5:0, 2:1). Теперь пятый матч пройдет в субботу в Вашингтоне.

13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/04 14:45Футбол
«Тоттенхэм» - в элитном «Клубе 36»! Любопытная статистика по итогам матчей Лиги чемпионовЛондонцы стали 36-м по счету клубом, сумевшим пробиться в полуфинал Кубка/Лиги чемпионов более одного раза. «Ман Сити», кстати, в этой престижной компании нет…
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
19/04 10:00Футбол
Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
18/04 21:05Хоккей
Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашноКомментатор и хоккейный эксперт Артем Батрак – о четвертом матче финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА, который пройдет в пятницу в Балашихе.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 22:18Хоккей
Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборнойСборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.
19/04 06:33Хоккей
Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл«Вашингтон» опять проиграл «Каролине» (1:2), но уже не так безнадежно.
Новости
12:35 Хоккей Никита Кучеров: В плей-офф иногда нужно играть проще – от обороны
12:14 Олимпиада Наталья Бестемьянова: Тряпка-кот – очень оригинальный
12:09 ММА Шевченко считает, что в России низкий уровень женского ММА
12:04 Хоккей Роман Ротенберг: Кучеров, Малкин приедут в сборную до 27 апреля, Василевский – до 28-го
11:38 Футбол Игроки «Манчестер Сити» оплатят болельщикам выезд на финал Кубка Англии
11:32 Хоккей Джейден Шварц: «Сент-Луис» борется до конца, мы верим друг в друга, в нашу тактику и команду
11:27 Хоккей «Торпедо» продлило контракт с Ураковым
11:20 Футбол Отец Инсинье назвал Анчелотти неудачником после поражения от «Арсенала»
11:13 Хоккей Коннор Хеллибак: Шварцу повезло: был рикошет, и шайба попала ему в клюшку
11:06 Хоккей Герхард Бергер: В «Феррари» ошибаются с командной тактикой
10:51 Хоккей Джастин Уильямс: Фогеле просто создан для плей-офф, он пашет, как проклятый
10:41 Футбол Кевин Трапп: К концу игры у меня почти не осталось сил
10:39 ММА Нурмагомедов в 29-й раз за карьеру прошел допинг-тест USADA
10:31 Хоккей Брэйден Холтби: Вернемся домой и покажем там лучшую игру
10:21 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
10:19 Хоккей Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
10:11 Футбол Валерий Газзаев: Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телеправ в 40 раз
09:58 Футбол Американец, избитый Гулиевым, оказался почитателем Сталина
09:50 Футбол Лоран Косьельни: Каждый матч, который ждет «Арсенал», будет, как финал
09:31 Хоккей Том Уилсон: «Вашингтон» сделал шаг в правильном направлении
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика