Джастин Уильямс: Фогеле просто создан для плей-офф, он пашет, как проклятый «Каролина» одержала вторую победу в серии с «Вашингтоном».

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс прокомментировал победу над «Вашингтоном» (2:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, отметив игру форварда Уоррена Фогеле, который забил первый гол «ураганов».

«Фогеле – это же прототип кубкового игрока, – приводит слова 37-летнего канадца официальный сайт лиги. – Он большой, пашет, как проклятый и, считаю, просто создан для плей-офф.

Нам должно быть комфортно с мыслью, что иногда придется целую смену провести в обороне. И что у тебя может целую смену не возникнуть возможности забить самому. А иногда и две или даже три смены подряд. Но если ты будешь играть правильно и снова играть правильно, а потом еще раз играть правильно, то в конце концов свой шанс обязательно получишь.

Все что мы сделали – это взяли свою подачу. Но помимо того, что мы обязаны побеждать дома, нам придется зацепить игру в Вашингтоне. Мы это знаем. Надеюсь, этим матчем будет следующий».

Напомним, после двух поражений в гостях «ураганы» одержали две победы дома (5:0, 2:1). Теперь пятый матч пройдет в субботу в Вашингтоне.