Герхард Бергер: В «Феррари» ошибаются с командной тактикой По ходу Гран-при Китая Леклера попросили из боксов пропустить вперед Феттеля.

Бывший пилот «Феррари» Герхард Бергер высказался о применении «скудерией» командной тактики во время Гран-при Китая в Шанхае.

По ходу гонки Шарля Леклера, оказавшегося после старта впереди Себастьяна Феттеля, попросили из боксов пропустить напарника по команде вперед, однако немец не смог сократить отрыв от идущих впереди пилотов «Мерседеса».

«Мне очень нравится Себастьян, и я высоко оцениваю его, но все же есть и молодой парень, способный выиграть чемпионат мира, – приводит Motorsport.com слова австрийца. – И для меня в такой ситуации недостаточно просто взять и сказать: «Один опытный, второй – нет. Мы выберем, исходя из опыта». Думаю, тут они ошибаются.

Я действовал бы иначе. Вопрос в том, когда придет время (для командных приказов), и не лишают ли они кого-то шансов побороться за титул. В любом случае, я не согласен, когда такие вещи задействуют в первой или второй гонке.

Феттель сам поставил себя в сложную ситуацию, так как попросил команду (поменять их с Леклером местами). Если ты не уверен, что сможешь оторваться, то возможно, не следовало и просить. Ведь это усилит противоречия.

Понятно, что сейчас задача Себастьяна усложнилась из-за молодого парня, который дышит ему в затылок. Он (Феттель) должен принести «Феррари» титул, а для этого требуется опередить Льюиса (Хэмилтона). В этом его главная головная боль».

Напомним, первые три гонки сезона завершились дублями «Мерседеса». Феттель набрал 37 очков, Леклер – 36.

Четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.