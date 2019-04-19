«Торпедо» продлило контракт с Ураковым - Советский спорт
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19 апреля 2019 11:27ХоккейЛипкин Антон

«Торпедо» продлило контракт с Ураковым

21-летний форвард провел три сезона в КХЛ.

«Торпедо» объявило на официальном сайте о подписании контракта с форвардом Кириллом Ураковым.

Новое двустороннее соглашение с 21-летним нападающим рассчитано на два года – до конца сезона-2020/2021.

Ураков дебютировал в «Торпедо» в сезоне-2016/2017. За три года он провел в КХЛ 151 матч и набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «+11» и 67 минутах штрафа.

В 2015 году Ураков стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки».

Напомним, в нынешнем сезоне «Торпедо» заняло в регулярном чемпионате седьмое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграло в семи матчах серию с «Барысом».

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