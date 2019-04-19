«Торпедо» продлило контракт с Ураковым

«Торпедо» объявило на официальном сайте о подписании контракта с форвардом Кириллом Ураковым.
Новое двустороннее соглашение с 21-летним нападающим рассчитано на два года – до конца сезона-2020/2021.
Ураков дебютировал в «Торпедо» в сезоне-2016/2017. За три года он провел в КХЛ 151 матч и набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «+11» и 67 минутах штрафа.
В 2015 году Ураков стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки».
Напомним, в нынешнем сезоне «Торпедо» заняло в регулярном чемпионате седьмое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграло в семи матчах серию с «Барысом».
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