Никита Кучеров: В плей-офф иногда нужно играть проще – от обороны «Тампа-Бэй» победила в регулярном чемпионате НХЛ, но вылетела из плей-офф в первом раунде.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров подвел итоги сезона после вылета команды из плей-офф.

«Сейчас можно много чего сказать, но мы не нашли способ одержать победу, – сказал 25-летний российский нападающий. – Это расстраивает. Мы не показали свою лучшую игру.

Конечно, нам есть в чем прибавить. Всегда можно играть лучше. Нам нужно отдохнуть, вернуться и работать еще больше. Работать в правильном направлении, чтобы стать успешной командой.

Плей-офф – это другая история. Иногда нужно играть проще, больше думать об обороне. Что значит проще? Не терять шайбу на синей линии, быстрее выводить ее из своей зоны. То есть играть так, как «Коламбус» – с нами».

Напомним, «Тампа-Бэй» стала победителем регулярного чемпионата, а первом раунде плей-офф проиграла в четырех матчах «Коламбусу» (0-4).

Кучеров установил новый рекорд результативности для российских игроков, набрав 128 (41+87) очков в 82 матчах. В плей-офф на его счету две результативные передачи в трех играх.