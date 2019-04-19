«Спартак» продлил контракт с Цыплаковым Соглашение рассчитано на три года.

Форвард «Спартака» Максим Цыплаков подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых.

Двустороннее соглашение 20-летнего нападающего рассчитано на три сезона – до 30 апреля 2022 года.

Воспитанник «Спартака» дебютировал в первой команде в сезоне-2017/2018. В нынешнем сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 31 матче при показателе полезности «+5» и 29 минутах штрафа.

Также он сыграл в 15 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за «Химик» и отметился в них 5 (1+4) очками.

Напомним, «Спартак» занял седьмое место в Западной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в шести матчах серию со СКА (2-4).