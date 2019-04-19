Скудра стал главным тренером «Трактора» - Советский спорт
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19 апреля 2019 14:48Хоккей

Скудра стал главным тренером «Трактора»

Петерис Скудра назначен на пост главного тренера «Трактора».

Как сообщает пресс-служба челябинской команды, контракт с 45-летним латвийским специалистом рассчитан на один год.

«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для «Трактора» кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ . Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный», - прокомментировал назначение Скудры директор «Трактора» Борис Видгоф.

Напомним, с 2013 по 2018 годы Скудра возглавлял «Торпедо» и неизменно выводил команду в плей-офф.

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