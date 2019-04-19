Александр Кожевников: Понятно, что ЦСКА сильнее, но надеюсь, что «Авангарду» повезет сегодня немножко

- Надеюсь, что омскому «Авангарду» повезет сегодня немножко. Понятно, что ЦСКА сильнее. Но, может, какое-то везение, что-то невероятное сыграет в пользу «Авангарда». С омской командой ничего не случилось по сравнению с предыдущими стадиями плей-офф, просто ЦСКА намного сильнее. Армейцы загоняют соперника в углы и заставляют там бороться. Ну и, конечно же, стоит отметить изумительную игру вратаря ЦСКА Ильи Сорокина, - приводит слова Кожевникова «РИА Новости».
Напомним, что в серии до четырех побед ЦСКА ведет со счетом 3-0. Четвертый матч в пятницу, 19 апреля, в Балашихе.
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