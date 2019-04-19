Петерис Скудра: Будем ставить перед собой только самые высокие задачи

- «Трактор» - один из самых старейших в лиге клубов. В Челябинске очень богатые традиции, великие хоккеисты, великие тренеры. Конечно, впечатления очень положительные и почетно быть частью такой команды, организации и такого хоккейного региона.
Решение принимал недолго. Общаясь с руководством понял, насколько здесь серьезный подход к «Трактору» и к развитию всей организации в целом. Это все очень сильно подкупает. Огромное спасибо руководству клуба, что доверили. Буду стараться не подвести.
Новый клуб и смена места работы – это всегда вызов. Тот этап, который был у меня в Нижнем Новгороде, дал мне очень многое как тренеру. Сейчас для меня новые возможности, чтобы реализовать то, что я не смог осуществить ранее. Мы все вместе будем работать над тем, чтобы «Трактор» добивался успехов, шел вперед и радовал болельщиков. Будем ставить перед собой только самые высокие задачи.
Сейчас, в первую очередь, хочется посмотреть на молодых и местных ребят, кто есть в вертикали. Будем надеяться, что ребята хотят работать. Если они этого будут хотеть, то начнут быстро развиваться. Молодежь, селекция, предсезонные планы – это мы уже обсуждаем и расписываем, чтобы к началу сезона быть готовыми на все сто процентов, - приводит слова специалиста пресс-служба «Трактора».
Ранее «Трактор» официально объявил о назначении Скудры на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним латвийским тренером рассчитан на один год. На посту наставника челябинского клуба Скудра сменил Алексея Тертышного, который перешел на должность старшего тренера.
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