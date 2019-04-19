Стали известны составы «Авангарда» и ЦСКА на четвертый матч серии - Советский спорт
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19 апреля 2019 18:49ХоккейСметанникова Дарья

Стали известны составы «Авангарда» и ЦСКА на четвертый матч серии

После трех матчей счет в серии 3-0 в пользу ЦСКА.

Тренерские штабы «Авангарда» и ЦСКА определились с составами на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семенов — Галимов;
Кошелев — Петров — Стась — Манукян, Яремчук.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Мамин;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

В четвертом матче серии ЦСКА, если победит, может завоевать Кубок Гагарина. Игра в Балашихе состоится сегодня, 19 апреля, в 19:30 мск.

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