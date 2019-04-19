Лундквист, Экман-Ларссон и Петтерссон сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира - Советский спорт
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19 апреля 2019 18:51Хоккей

Лундквист, Экман-Ларссон и Петтерссон сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон и защитник «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира в Братиславе.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции, также на турнир в составе шведской национальной команды из клубов НХЛ приедут голкипер Якоб Маркстрем («Ванкувер»), защитники Адам Ларссон («Эдмонтон»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Роберт Хагг («Филадельфия»), а также нападающие Оскар Линдблум («Филадельфия»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Луи Эрикссон («Ванкувер»), Марио Кемпе («Аризона») и Йеспер Братт («Нью-Джерси»).

Добавим, что на чемпионате мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, сборная Швеции сыграет в одной группе с командами России, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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