Дэн Мильштейн: Василевский приступит к тренировкам не ранее, чем через 10-12 дней

- Василевский пройдет курс лечения и может приступить к тренировкам не ранее, чем через 10-12 дней. Кучеров приступит к тренировкам 27 апреля, - цитирует Мильштейна ТАСС.
Напомним, что Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ стал лучшим по количеству побед (39), всего он провел 53 игры, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,40. Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона, набрав 128 очков (41+87).
Оба игрока были вызваны в состав сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия) с 10 по 26 мая.
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