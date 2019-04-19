Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео)

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назад Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити» Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.

Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор» А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!» Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.

Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236 Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финала Игорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.