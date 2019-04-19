Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео) - Советский спорт
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19 апреля 2019 20:22Хоккей

Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео)

Форвард ЦСКА Антон Слепышев был удален до конца игры в первом периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина .

На 15-й минуте встречи нападающий армейцев получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар ногой защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

Добавим, что после первого периода омская команда ведет со счетом 2:0. Заброшенными шайбами у «Авангарда» отличились Сергей Шумаков и Коди Франсон.

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