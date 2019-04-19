Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео)

На 15-й минуте встречи нападающий армейцев получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар ногой защитника «Авангарда» Алексея Емелина.
Добавим, что после первого периода омская команда ведет со счетом 2:0. Заброшенными шайбами у «Авангарда» отличились Сергей Шумаков и Коди Франсон.
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