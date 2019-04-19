Илья Сорокин признан самым ценным игроком плей-офф 2019 года

ЦСКА обыграл в овертайме «Авангард» (3:2) и стал обладателем Кубка Гагарина, победив в серии со счетом 4-0.
Самым ценным игроком плей-офф стал вратарь ЦСКА Илья Сорокин. Голкипер в двух финальных матчах отыграл на ноль, став первым, кому это удалось.
В Кубке Гагарина – это пятый случай, когда вратарь признается самым ценным игроком плей-офф. Ранее дважды им становился Александр Еременко, по разу Василий Кошечкин и Константин Барулин.
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