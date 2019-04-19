Футбольный и баскетбольный ЦСКА поздравили одноклубников с завоеванием Кубка Гагарина - Советский спорт
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19 апреля 2019 23:31ХоккейСметанникова Дарья

Футбольный и баскетбольный ЦСКА поздравили одноклубников с завоеванием Кубка Гагарина

ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.

ХК ЦСКА в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина победил «Авангард» (4-0) и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Футбольный ЦСКА поздравил хоккеистов с победой: «Поздравляем ХК ЦСКА с долгожданным Кубком Гагарина!» — говорится в сообщении футбольного клуба в твиттере.

К футбольной команде присоединились и баскетболисты: «С победой, армейцы», - написали в сообщении.

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