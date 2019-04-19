СКА поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина - Советский спорт
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19 апреля 2019 23:53ХоккейСметанникова Дарья

СКА поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина

СКА проиграл ЦСКА в семи матчах финала Западной конференции.

СКА поздравил ЦСКА с завоеванием первого Кубка Гагарина. Армейцы в финале обыграли «Авангард» со счетом 4-0.

«Поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне!», - говорится в сообщении СКА в твиттере.

Напомним, что ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Ранее армейцы выходили дважды в финал, но проигрывали.

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