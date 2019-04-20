Хоккеисты ЦСКА получили золотые медали с лентами прошлогоднего сезона (фото) - Советский спорт
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20 апреля 2019 00:12ХоккейСметанникова Дарья

Хоккеисты ЦСКА получили золотые медали с лентами прошлогоднего сезона (фото)

ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона. Награды хоккеистами вручал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА обыграл всухую «Авангард» - 4-0.

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