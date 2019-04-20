Кирилл Капризов: Побеждать везде приятно

- Здесь все мои родные, друзья, все очень рады…
- Как финальная серия?
- Это только кажется, что все было легко. Счет 4-0. Но каждый матч получился упорным. До последней минуты. Просто часто в пустые ворота забивали. А так мы выигрывали в одну шайбу в две.
- Победу в Кубке Гагарина можете сравнить с олимпийской, в Пхенчхане?
- Я уже говорил, что выигрывать очень приятно. Везде.
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