Илья Сорокин: Хоккейный бог был на нашей стороне

- Какие мысли лезли в голову, когда в ваши ворота в первом периоде влетели две шайбы?
- Да никаких. Играем дальше.
- А когда в овертайме Бек попал в штангу?
- Было неприятно. Но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне.
- Вы стали MVP плей-офф. Наши поздравления…
- Спасибо. Но в нашей команде каждый заслуживал этого звания.
- Вы провели плей-офф от звонка до звонка, за вычетом нескольких минут в четвертом матче против СКА, когда вам подменил Юханссон. Каково играть в режиме нон-стоп?
- Ничего сложного. Мы провели хорошую подготовку, с тренером вратарей Сергеем Наумовым и тренером по физподготовке Дмитрием Пирожковым. Усталости не чувствовал, игралось нормально.
- В сборную собираетесь?
- Дайте мне насладиться победой. Пока меня не пригласили. Но если пригласят, обязательно поеду.
- Как проведете выходные? Может, на футбольное дерби «Локомотив» - ЦСКА сходите?
- Вряд ли.
- По ходу серии со СКА я в шутку посоветовал питерцу Плотникову вас сломать, - начал вопрос репортер.
- Не берите в голову. Я только посмеялся над этими словами.
- Они вас не подстегнули?
- Нет, все хорошо. Не переживайте.
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