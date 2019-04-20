Илья Сорокин: Хоккейный бог был на нашей стороне Вратарь ЦСКА Илья Сорокин, признанный самым ценным игроком плей-офф поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина.

- Какие мысли лезли в голову, когда в ваши ворота в первом периоде влетели две шайбы?

- Да никаких. Играем дальше.

- А когда в овертайме Бек попал в штангу?

- Было неприятно. Но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне.

- Вы стали MVP плей-офф. Наши поздравления…

- Спасибо. Но в нашей команде каждый заслуживал этого звания.

- Вы провели плей-офф от звонка до звонка, за вычетом нескольких минут в четвертом матче против СКА, когда вам подменил Юханссон. Каково играть в режиме нон-стоп?

- Ничего сложного. Мы провели хорошую подготовку, с тренером вратарей Сергеем Наумовым и тренером по физподготовке Дмитрием Пирожковым. Усталости не чувствовал, игралось нормально.

- В сборную собираетесь?

- Дайте мне насладиться победой. Пока меня не пригласили. Но если пригласят, обязательно поеду.

- Как проведете выходные? Может, на футбольное дерби «Локомотив» - ЦСКА сходите?

- Вряд ли.

- По ходу серии со СКА я в шутку посоветовал питерцу Плотникову вас сломать, - начал вопрос репортер.

- Не берите в голову. Я только посмеялся над этими словами.

- Они вас не подстегнули?

- Нет, все хорошо. Не переживайте.