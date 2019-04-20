Боб Хартли: ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог финальной серии с ЦСКА (0-4).
«Очевидно, нужно пару дней, чтобы эмоции ушли. Мы понимаем против кого играли, я очень горд своей командой. Они бились, бились, и никогда не сдавались. Сегодняшняя игра – это история всего нашего сезона. ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина, у неё нет слабых мест», - цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
Напомним, что ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее он дважды выходил в финал, но проигрывал.
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