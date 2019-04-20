Боб Хартли: ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина Армейцы впервые в истории выиграли Кубок Гагарина.Армейцы впервые в истории выиграли Кубок Гагарина.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог финальной серии с ЦСКА (0-4).

«Очевидно, нужно пару дней, чтобы эмоции ушли. Мы понимаем против кого играли, я очень горд своей командой. Они бились, бились, и никогда не сдавались. Сегодняшняя игра – это история всего нашего сезона. ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина, у неё нет слабых мест», - цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Напомним, что ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее он дважды выходил в финал, но проигрывал.