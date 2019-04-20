«Торонто» повел в серии, обыграв в гостях «Бостон»

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто».
Вратарь гостей Фредерик Андерсен стал одним из главных героев встречи, отразив 28 бросков из 29. Каспери Капанен стал самым результативным игроком, набрав 2 (1+1) очка.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 1 секунду.
Шестой матч серии состоится 22 апреля в Торонто.
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