«Колорадо» выиграл серию с «Калгари»

«Колорадо Эвеланш» в пятом матче серии разгромил «Калгари Флэймз» в гостях со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Микко Рантанен и Колин Уилсон, оформившие дубль, и Габриэль Ландеског.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров закончил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счетом 4-1. В полуфинале Западной конференции команда сыграет с победителем противостоянии «Вегас Голден Найтс» - «Сан-Хосе Шаркс» (3-2).
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