Впервые в истории оба победителя конференций НХЛ вылетели в первом раунде плей-офф

«Калгари» проиграл «Колорадо Эвеланш» (счет в серии 1-4) и покинул розыгрыш Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф.
Напомним, что «Флэймз» занял первое место в Западной конференции в регулярном чемпионате.
Ранее борьбу за Кубок Стэнли прекратила «Тампа» - победитель Восточной конференции. В первом раунде «Тампа» с сухим счетом проиграла «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференции завершили выступления в Кубке Стэнли после первого раунда.
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