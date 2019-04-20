Впервые в истории оба победителя конференций НХЛ вылетели в первом раунде плей-офф - Советский спорт
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20 апреля 2019 08:39ХоккейСметанникова Дарья

Впервые в истории оба победителя конференций НХЛ вылетели в первом раунде плей-офф

«Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Калгари» проиграл «Колорадо Эвеланш» (счет в серии 1-4) и покинул розыгрыш Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф.

Напомним, что «Флэймз» занял первое место в Западной конференции в регулярном чемпионате.

Ранее борьбу за Кубок Стэнли прекратила «Тампа» - победитель Восточной конференции. В первом раунде «Тампа» с сухим счетом проиграла «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференции завершили выступления в Кубке Стэнли после первого раунда.

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