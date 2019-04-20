КХЛ объяснила, почему хоккеистам ЦСКА вручили медали с прошлогодними лентами - Советский спорт
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20 апреля 2019 08:45ХоккейСметанникова Дарья

КХЛ объяснила, почему хоккеистам ЦСКА вручили медали с прошлогодними лентами

ЦСКА впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финале «Авангард» (4-0 в серии).

ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона. КХЛ объяснила, почему так получилось.

«Награды КХЛ сезона-2018/2019 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двухсторонней ленты субподрядчик ошибочно нанес годы прошлого сезона. Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства произвести замену не успели. В ближайшее время ленты будут заменены», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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