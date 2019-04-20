Максим Сушинский: Нужно строить команду на следующий год - Советский спорт
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20 апреля 2019 10:11Хоккей

Максим Сушинский: Нужно строить команду на следующий год

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гагарина.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сразу же после завершения финальной серии прокомментировал поражение своей команды.

— Расстроился после финала, не ожидал, что проиграем 0-4. До последнего верил, что зацепим серию, но не получилось. Если оценить целиком сезон, то… Мы сделали невозможное, и это успокаивает. Нужно строить команду на следующий год и потом пить уже из Кубка.

У нас очень хороший тренерский штаб, кроме того нужно сказать спасибо Леше Емелину, Женьке Медведеву, Максу Тальбо. Они в раздевалке делали погоду, держали команду, двигали вперед, настраивали на игры. Не надо было вмешиваться, они вели молодых ребят, хорошо, что молодые прошли такую школу, — отметил Сушинский.

«Авангард» проиграл все четыре матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА, причем в последнем матче вел в счете 2:0, но в итоге уступил 2:3.

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