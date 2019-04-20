Легендарному Александру Мальцеву – 70 лет «Есенин русского хоккея» отмечает юбилей.

Сегодня, 20 апреля исполнилось 70 лет легендарному нападающему московского «Динамо» и сборной СССР Александру Мальцеву. Свой спортивный путь хоккеист начал в 1966 году в родном Кирово-Чепецке, однако уже в следующем сезоне перешёл в московское «Динамо», в котором провёл большую часть карьеры.

За «Динамо» Мальцев провел 530 матчей, в которых набрал 585 (329 + 256) очков за результативность. В составе сборной СССР провел 152 матча, девять раз становился чемпионом мира и дважды — в 1972 и 1976 годах - триумфатором Олимпийских игр.

Мальцев до сих пор остается рекордсменом национальной команды по числу проведённых матчей и забитых шайб. Ему принадлежит еще один уникальный рекорд: за свою карьеру он играл в сборной СССР в 68 тройках форвардов.

После окончания профессиональной деятельности работал наставником молодёжной команды «Динамо» и консультантом президента клуба.

«Советский Спорт» поздравляет легендарного хоккеиста в Днем рождения, желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо отечественного хоккея.