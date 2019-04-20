Ягр не решил, завершил ли он карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, выступающий сейчас за клуб «Кладно», совладельцем которого он и является, прокомментировал свое состояние после голевого покера в матче с командой «Ческе Будеёвице», который был повержен со счетом 4:2. 47-летний Ягр помог «Кладно» выиграть серию у соперника, что позволило команде вернуться в элитный дивизион чешского хоккея спустя пять лет.
- Прекрасные ощущения, было очень здорово. Нужно поблагодарить всю команду, они мне очень помогли. Сегодня был мой день.
Обязан ли я после такого шоу продолжить игровую карьеру? Ничего не обещаю. Даже не скажу, что надеюсь на это. Всё будет зависеть от самочувствия в межсезонье. Дело не в том, что я устал. Мне было очень трудно после «Калгари», но тогда я справился. Давайте просто подождём», — приводит слова Ягра официальный сайт Чешской федерации хоккея.
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