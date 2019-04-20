Ягр не решил, завершил ли он карьеру - Советский спорт
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20 апреля 2019 12:00Хоккей

Ягр не решил, завершил ли он карьеру

Легенда чешского хоккея примет решение летом, исходя из своего физического состояния.

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, выступающий сейчас за клуб «Кладно», совладельцем которого он и является, прокомментировал свое состояние после голевого покера в матче с командой «Ческе Будеёвице», который был повержен со счетом 4:2. 47-летний Ягр помог «Кладно» выиграть серию у соперника, что позволило команде вернуться в элитный дивизион чешского хоккея спустя пять лет.

- Прекрасные ощущения, было очень здорово. Нужно поблагодарить всю команду, они мне очень помогли. Сегодня был мой день.

Обязан ли я после такого шоу продолжить игровую карьеру? Ничего не обещаю. Даже не скажу, что надеюсь на это. Всё будет зависеть от самочувствия в межсезонье. Дело не в том, что я устал. Мне было очень трудно после «Калгари», но тогда я справился. Давайте просто подождём», — приводит слова Ягра официальный сайт Чешской федерации хоккея.

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