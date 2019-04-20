ЧМ-2019: в сборную России вызваны 8 финалистов Кубка Гагарина

Для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года вызовы направлены восьми хоккеистам, завершившим накануне сезон в финале Кубка Гагарина. В их числе семь хоккеистов из ЦСКА и один представитель «Авангарда». Об этом информирует официальный сайт ФХР.
Приглашения получили: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).
На ЧМ-2019 сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир стартует 10 мая.
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