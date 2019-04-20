«Сарыарка» с минимальным счетом обыграла «Рубин» в третьем матче финала ВХЛ - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:51Хоккей

«Сарыарка» с минимальным счетом обыграла «Рубин» в третьем матче финала ВХЛ

Казахстанская команда повела в серии 2-1.

В первом периоде хозяева имели небольшой игровой перевес, который в итоге вылился в единственную заброшенную Михаилом Железновым шайбу, ставшую в итоге единственной и победной. Дальше тюменцы выровняли ход игры, а главными действующими лицами стали вратари и нарушители правил – до второго перерыва команды практически не играли в полных составах.

В заключительной двадцатиминутке «Рубин» в попытках отыграться атаковал без вратаря, даже оставшись втроем. Но все попытки оказались тщетными, «Сарыарка» победила с минимальным счетом, а сам сценарий финальной серии пока полностью повторяет финал пятилетней давности, в котором встречались те же самые соперники, а «Сарыарка» в итоге победила со счетом 4-2 в серии.

Чемпионат ВХЛ. Кубок Петрова. Матч № 5

«Сарыарка» (Караганда, Казахстан) – «Рубин» (Тюмень) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Счет в серии до четырех побед: 2-1.

Шайбу забросил: Железнов

Броски в створ: 32-36. Штраф: 12-56.

Вратари: Рейзвих – Назаров..

Судьи: Ермолаев, Метальников

20 апреля 2019 года. Караганда, «Караганды-Арена», 5.512 зрителей (5.000).

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