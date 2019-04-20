Новый рекорд Кубка Гагарина: средняя посещаемость Розыгрыш Кубка Гагарина-2019 стал рекордным по средней посещаемости

Розыгрыш Кубка Гагарина - 2019 установил рекорд КХЛ по средней посещаемости, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Средняя посещаемость нынешнего розыгрыша составила 8.659 зрителей, что является рекордом лиги. Также были установлены рекорды по средней посещаемости первого (8 255), второго (9 078) и третьего раунда (9 469) плей-офф. По суммарному количеству зрителей нынешний плей-офф КХЛ (692.697 человек) уступил лишь сезону-2010/11, собравшему 696 169 зрителей.

- Самым ярким доказательством того, что интерес к нашему чемпионату, в том числе и плей-офф, растет – это рост посещаемости. Болельщик хочет видеть зрелище и, как говорят, «голосует ногами». Это общий успех - лиги, клубов и болельщиков, которых я хочу еще раз сердечно поблагодарить и поздравить с окончанием 11-го сезона, - заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.