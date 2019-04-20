Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник? Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.

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«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

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Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.