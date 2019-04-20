Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии.

Сборная России:
Георгиев (Коновалов);
Яковлев – Любушкин, Ткачев – Бурмистров – Плотников;
Хафизуллин – Зуб, Жафяров – Кадейкин – Барабанов;
Рафиков – Елесин, Якупов – Алексеев – Якимов;
Сергеев, Злобин, Голышев – Красковский – Коршков.
В первом матче Россия одержала победу со счетом 5:2.
Игры проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.
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