Юниорская сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира - Советский спорт
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20 апреля 2019 19:03Хоккей

Юниорская сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира

На этот раз поверженной оказалась сборная Латвии – 5:1

Главным фактором, повлиявшим на сценарий матча, стал тот факт, что сборной России через сутки после латышей предстоит играть с абсолютно самой сильной в этом возрасте команде, главным фаворитом нынешнего турнира, сборной США. Поэтому наша сборная играла в почти тренировочном режиме, стараясь избежать травм и дисквалификаций.

И даже в таком режиме наши ребята открыли счет в первом периоде. А когда сборная Латвии во второй двадцатиминутке сравняла счет, почти тут же россияне, резко взвинтив темп, нанесли два смертельных укола. После чего вновь перешли на энергосберегающий режим. А когда латыши сняли голкипера и пошли вперед вшестером, в их пустые ворота влетели последовательно две шайбы.

После двух побед сборная России окончательно решила вопрос о выходе в четвертьфинал и сохранила за собой второе место в группе «Б», уступая команде США лишь по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Следующий матч наши ребята проведут уже в воскресенье.

Чемпионат мира среди юниоров до 18 лет

Россия - Латвия – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: 1:0 – Грошев (Брызгалов, 13,35). 1:1 – Ансонс (Голдс, 26:21). 2:1 – Чистяков (Николаев, 31:58). 3:1 – Шешин (Хуснутдинов, 32:49). 4:1 – Амиров (Николаев, 59:40 – п.в.). 5:1 - Мингачев (Грошев, 59,48).

Вратари: Аскаров – Шилов.

Броски в створ: 35-9.

Штраф: 6-8.

Судьи: Гейдук (Чехия), Штефик (Словакия).

20 апреля 2019 года. Эрншёльдсвик, Швеция, «Фельреввен-Центр».

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