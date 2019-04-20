Хохлачев может перейти в «Авангард»

30 апреля у 25-летнего игрока заканчивается срок действия контракта, после чего он станет ограниченно свободным агентом.
Хохлачев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых набрал 37 (18+19) очков.
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