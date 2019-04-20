Хохлачев может перейти в «Авангард» - Советский спорт
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20 апреля 2019 19:44ХоккейСпирин Дмитрий

Хохлачев может перейти в «Авангард»

Нападающий Александр Хохлачев может сменить «Спартак» на «Авангард».

30 апреля у 25-летнего игрока заканчивается срок действия контракта, после чего он станет ограниченно свободным агентом.

Хохлачев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых набрал 37 (18+19) очков.

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