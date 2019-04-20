Хохлачев может перейти в «Авангард»

Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победить Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Дмитрий Чернышенко: Победа сильнейшего в равных условиях – цель КХЛ Президент КХЛ - о финале Кубка Гагарина.

Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спали В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.

UFC в Санкт-Петербурге. Уже скоро Павлович подерется с Голмом, Олейник сразится с Оверимом. Онлайн Сегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-офф Кубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.

ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО) Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!

Дмитрий Хохлов: Подковерных игр в «Динамо» не жду Главный тренер бело-голубых рассказал, в чем отличие битвы за чемпионство от борьбы за выживание, которую ведет в этом сезоне столичный клуб.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемы Защитник «Спартака» Николай Рассказов накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.