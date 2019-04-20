Агент Хохлачева – о переходе форварда в «Авангард»: В первый раз об этом слышу, думаю, что это утка

- В первый раз об этом слышу, «Авангард» на нас не выходил. Я думаю, что это утка. Когда «Спартак» сделает предложения по контракту, будем думать о будущем, - приводит слова Черных ТАСС.
Напомним, что Хохлачев выступает за «Спартак» с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча и набрал 37 (18+19) очков. Действующий контракт 25-летнего нападающего с московским клубом истекает 30 апреля.
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