Агент Хохлачева – о переходе форварда в «Авангард»: В первый раз об этом слышу, думаю, что это утка Александр Черных, агент нападающего «Спартака» Александра Хохлачева, опроверг информацию о том, что форвард красно-белых может перейти в «Авангард».

- В первый раз об этом слышу, «Авангард» на нас не выходил. Я думаю, что это утка. Когда «Спартак» сделает предложения по контракту, будем думать о будущем, - приводит слова Черных ТАСС.

Напомним, что Хохлачев выступает за «Спартак» с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча и набрал 37 (18+19) очков. Действующий контракт 25-летнего нападающего с московским клубом истекает 30 апреля.