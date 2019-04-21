Дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти вперед в серии плей-офф

В составе «Предаторз» точными бросками отличились Рокко Гримальди (7-я минута), Райан Джохансен (30) и Кайл Туррис (43). У «Старз» по дублю на свой счет записали Джейсон Дикинсон (14, 30) и Александр Радулов (21,28), еще одну шайбу забросил Тайлер Сегин (36).
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестой матч состоится в ночь на 23 апреля на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе.
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/4 финала. 5-й матч
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Голы: 1:0 – Гримальди (Йози, Эллис, 06:25), 1:1 – Дикинсон (Хинц, Полак, 13:08), 1:2 – А. Радулов (Сегин, Бенн, 20:40), 1:3 – А. Радулов (Бенн, 27:41), 2:3 – Джохансен (Форсберг, Йози, 29:18), 2:4 – Сегин (Бенн, 35:54), 2:5 – Дикинсон (41:57), 3:5 – Туррис (Гранлунд, 42:25).
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