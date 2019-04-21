«Вашингтон» разгромил «Каролину» и повел в серии. У Овечкина три очка (видео) В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду выиграл пятый матч серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Игра закончилась с разгромным счетом – 6:0.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Никлас Бекстрем. Еще по шайбе забросили Бретт Коннолли, Том Уилсон, Ник Дауд (буллит) и Александр Овечкин.

На счету капитана «столичных» еще две результативные передачи. Нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут 18 секунд и сделал две голевые передачи. Дмитрий Орлов закончил матч с показателем полезности «+2».

«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» - 3-2. Следующий матч состоится 23 апреля в Роли.