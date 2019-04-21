Овечкин обогнал Малкина по количеству голов в истории Кубка Стэнли (видео)

Капитан «столичных» Александр Овечкин в игре с «Каролиной» сделал две результативные передачи, а также забросил шайбу.
Эта шайба стала третьей для Овечкина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и 64-й в истории плей-офф НХЛ. Овечкин обогнал по этому показателю нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Ранее россияне делили 26-е место в таблице бомбардиров.
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