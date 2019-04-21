Овечкин обогнал Малкина по количеству голов в истории Кубка Стэнли (видео) - Советский спорт
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21 апреля 2019 07:10ХоккейСметанникова Дарья

Овечкин обогнал Малкина по количеству голов в истории Кубка Стэнли (видео)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» (6:0) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Капитан «столичных» Александр Овечкин в игре с «Каролиной» сделал две результативные передачи, а также забросил шайбу.

Эта шайба стала третьей для Овечкина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и 64-й в истории плей-офф НХЛ. Овечкин обогнал по этому показателю нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Ранее россияне делили 26-е место в таблице бомбардиров.

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