Восьмилетний болельщик «Каролины» вызвал Овечкина на бой (фото) - Советский спорт
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21 апреля 2019 09:15ХоккейСметанникова Дарья

Восьмилетний болельщик «Каролины» вызвал Овечкина на бой (фото)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» (6:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.

На четвертой игре серии в Каролине восьмилетний болельщик «Харрикейнз» нарисовал плакат, на котором предложил капитану «столичных» Александру Овечкину подраться.

«Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперед «ураганы», - написал мальчик на плакате.

Напомним, что в третьем матче серии 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников подрался с Овечкиным. После этого Свечников получил травму и не смог помочь команде в двух играх серии.

«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» - 3-2. Следующий матч состоится 23 апреля в Роли.

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