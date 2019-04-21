Восьмилетний болельщик «Каролины» вызвал Овечкина на бой (фото) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» (6:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.

На четвертой игре серии в Каролине восьмилетний болельщик «Харрикейнз» нарисовал плакат, на котором предложил капитану «столичных» Александру Овечкину подраться.

«Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперед «ураганы», - написал мальчик на плакате.

Восьмилетний фанат @NHLCanes предлагает @ovi8 выбрать себе соперника еще моложе в своем лице pic.twitter.com/qKfI0Hk4mz — Ettienne de Vignolle (@Se7en_4our) 20 апреля 2019 г.

Напомним, что в третьем матче серии 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников подрался с Овечкиным. После этого Свечников получил травму и не смог помочь команде в двух играх серии.

«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» - 3-2. Следующий матч состоится 23 апреля в Роли.